World Trade Expo 2019: Iran präsentiert seine Potenziale

World Trade Expo ist eine mehrteilige Messe mit einer breiten Palette an Artikeln und Verwaltungen. Es fand vom 13. bis 14. November in Mumbai statt.



Aussteller aus 28 Ländern und Regionen, ausschließlich China, Malaysia, Afghanistan und Argentinien, konnten die Messe in Indien begrüßen.



Der Leiter der Irans Technologie-Verkaufszentrums in Indien sagte, dass der Iran ein großes Potenzial für Technologieprodukte habe, auf dessen Grundlage könne er seine Beziehungen zu anderen Ländern verstärken.