Technische Zusammenarbeiten des Iran mit China werden verstärkt

Er sagte in einem Interview mit der chinesischen Zeitung Global Times, der Iran strebe die Stärkung des Technologiesektors aufgrund von Sanktionen an und erwäge eine stärkere Zusammenarbeit in diesem Bereich mit China.

Sorena Sattari erklärte weiter, das Technologiewachstum sei für den Iran sehr wichtig und das Land habe viele Potenziale, die Zusammenarbeiten in diesem Bereich zu entwickeln.

"Der Iran hat in den Bereichen Technologie, Nanotechnologie und Luftfahrt erhebliche Fortschritte erzielt und will die Zusammenarbeit mit China ausweiten", stellte er fest.

