Beiranvand für AFC-Fußballer des Jahres 2019 nominiert

Die Nominierten für AFC Annual Awards 2019 wurden am Freitag vom asiatischen Fußballverband bekannt gegeben, als der iranische Nationalspieler und Torhüter von Persepolis für die prestigeträchtige Auszeichnung nominiert wurde. Die Veranstaltung wird am 2. Dezember in Hongkong stattfinden.

Der iranische Stürmer des FC Zenit Saint Petersburg, Sardar Azmoun, wurde für den internationalen Spieler des Jahres im Asien genannt.



Darüber hinaus erhielt der Iraner Mehdi Javid - zusammen mit dem japanischen Duo Tomoki Yoshikawa und Yushi Sekiguchi - eine Nominierung für den Futsalspieler des Jahres.



In den Kategorien der Frauen wird Irans ehemalige Trainerin der U19-Nationalmannschaft, Katayoun Khosrowyar, für die AFC-Trainerin des Jahres nominiert.