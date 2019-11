Rohani: Iran will kein Imperium bilden

„Unser Hauptprivileg ist es, dem Gesandten Gottes zu folgen. Wir wollen kein Land erobern und wie ein Imperium sein; Was wir in der Region wollen, ist Brüderlichkeit, Einigkeit und Gehorsam gegenüber dem Propheten“, sagte Rohani am Freitag bei einem Treffen mit den Teilnehmern der 33. Internationalen Islamischen Einheitskonferenz.



Rouhani betonte: „Unser Einfluss in der Region beruht nicht auf unserer militärischen Stärke, unseren wissenschaftlichen und geografischen Fähigkeiten und unserer strategischen geografischen Position. Unser Einfluss ist auf die Islamische Revolution und ihren Einfluss zurückzuführen, der die Herzen erobert hat“.