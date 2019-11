Das Seminar für iranische Kultur und Zivilisation findet in London statt

London (IRNA) – Am Donnerstag fand in der Botschaft der Islamischen Republik Iran in London ein eintägiges Seminar zum Thema "Verständnis der iranischen Kultur und Zivilisation" statt, an dem britische Diplomaten und Mitglieder der britischen Wirtschafts-, Handels-, Wissenschafts- und Rechtsgemeinschaft teilnahmen.

Das vom iranischen Botschafter in London, Hamid Baedinejad, organisierte Seminar führte die Teilnehmer in die iranische Kultur, Kunst, Religion und Zivilisation ein. Zu Beginn dieses Seminars begrüßte der iranische Botschafter in London die Teilnehmer und erinnerte daran, dass der Iran seit fast siebentausend Jahren im Zentrum alter Zivilisationen und Kulturen stehe und dass seine zivilisatorische Kontinuität bis heute erhalten geblieben sei. Er wies auch auf die langjährige Geschichte im Iran hin und bezeichnete die persische Literatur und Sprache als einen wichtigen Teil der nationalen Identität des Iran. 9478