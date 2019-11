Teheran lehnt von Kanada entworfene Menschenrechtsresolution gegen Iran ab

Mousavi äußerte sich am Donnerstag, kurz nachdem das Dritte Komitee der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine von Kanada entworfene Resolution verabschiedet hatte, in der die Menschenrechtslage des Iran früher am Tag kritisiert wurde.



Der Sprecher fügte hinzu, dass Länder, deren Interventionen im Ausland und „Diktaturen und Besetzungen ihrer Verbündeten bittere Erinnerungen bei Menschen auf der ganzen Welt hinterlassen haben, nicht in der Lage sind, Menschenrechtsempfehlungen für den Iran abzugeben“.



„Einer der wichtigsten Befürworter dieser Resolution, die Vereinigten Staaten, verletzt die grundlegendsten Rechte von mehr als 83 Millionen iranischen Bürgern, indem sie sich an Wirtschaftsterrorismus beteiligen, der sich speziell gegen Frauen, Kinder, Senioren und medizinische Patienten richtet“, sagte er.



Mousavi betonte, dass bestimmte Unterstützer der Resolution, wie Israel und andere „rückständige Regime“ in der Region, schuldig seien, die Menschen in Palästina und im Jemen getötet und

innenpolitische Dissidenten unterdrückt zu haben.



„Der Iran als religiöse Demokratie ist bestrebt, im Rahmen seiner verfassungsmäßigen und zivilrechtlichen Verpflichtungen und internationalen Verpflichtungen Schritte zur Verbesserung der Menschen- und Bürgerrechte auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu unternehmen“, sagte er.

Von insgesamt 182 Ländern, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben 84 für die Entschließung gestimmt, während 30 dagegen gestimmt haben. Weitere 66 Staaten enthielten sich.



Während der Abstimmungsrunde sprachen sich Vertreter aus Ländern wie Pakistan, Syrien, Venezuela und Weißrussland gegen den Vorschlag aus.



China und Russland lehnten die Resolution ebenfalls als „Politisierung“ von Menschenrechtsfragen ab.