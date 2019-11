Ayatollah Khamenei: Iran wird den Palästinensern weiterhin helfen

Ayatollah Khamenei sagte bei einem Treffen mit den Botschaftern muslimischer Länder und den Teilnehmern der 33. Islamischen Einheitskonferenz in Teheran: „Seit der Gründung der Islamischen Revolution bis heute sind wir in dieser Position geblieben - das heißt, wir haben Palästina und den Palästinensern geholfen und werden dies auch weiterhin tun, und wir sehen dies als die Pflicht der gesamten islamischen Welt an“.



„Wir sind für Palästina und seine Unabhängigkeit und Rettung, aber die Vernichtung Israels bedeutet nicht die Vernichtung des jüdischen Volkes, weil wir nichts mit ihnen zu tun haben, da eine Reihe von Juden in unserem Land sicher leben. Da bedeutet die Vernichtung des falschen zionistischen Regimes“, sagte der Führer.



Er betonte, dass das palästinensische Volk - Muslime, Christen oder Juden- in der Lage sein sollte, seine Regierung zu wählen.



Ayatollah Khamenei beschrieb das Thema Palästina als die größte Notlage der muslimischen Welt und unterstrich die Bedeutung der Einheit unter den muslimischen Nationen bei der Lösung des Problems.