Iranische Filme beim Filmfestival in Marokko gezeigt

Im Rahmen des Festivals, das vom 16. bis 22. November in Marokko stattfindet, werden „Dressage“ von Pouya Badkube, „Castle of Dreams“ von Reza Mirkimi sowie „The African Violet“ von Mona Zandi in der Sektion Internationaler Wettbewerb gezeigt.



Zuvor erhielt „Dressage“ zahlreiche Auszeichnungen bei internationalen Filmfestivals.



„Castle of Dreams“ erhielt auch den Preis des Shanghai Film Festival.



„The African Violet“ nahm zuvor auch am Hauptwettbewerb des Festivals in Tripolis teil und erhielt als bester Film Sonderpreis der Jury.