Iran und Niederlande wollen die Beziehungen im Bereich Umwelt vertiefen

Jacques Werner erklärte am Mittwoch bei einem beiderseitigen Treffen mit dem Stellvertreter für menschliche Umwelt von Organization für Umweltschutz des Iran, die Niederlande sei in der Lage, in den Bereichen von Bodenentsalzung und landwirtschaftlichen Industrien mit Iran zusammenzuarbeiten.

Er sagte weiter, dass sein Land bereit sei, im Rahmen des Übereinkommen von Paris die Zusammenarbeiten mit dem Iran zu vertiefen.

Masoud Tajrishi betonte auch, dass Iran versuche, im Rahmen dieses Übereinkommen die Auswirkungen von Umwelt-Verschmutzung zu verringern.

Er verwies auf die Zusammenarbeit des Iran mit Österreich und den Niederlanden zur Wiederbelebung des Urmia-Sees und fügte hinzu, Iran und die Niederlande werden weiterhin gute Beziehungen zueinander unterhalten.

Masoud Tajrishi äußerte die Hoffnung, dass die Möglichkeiten zum Austauch der wissenschaftlichen Erfahrungen schaffen werden.

