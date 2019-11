Südafrika prüft Kapazitäten für Stärkung der Beziehungen zum Iran

Vika Mazwi Khumalo sagte bei einem Treffen mit dem Leiter der Handelskammer in der iranischen Provinz Shiraz, Südafrika versuche die Bedürfnisse und Interessen der Menschen besonders Händler und Geschäftsleute der beiden Länder zu erfüllen. „Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir notwendige Planungen gemacht.“



Er forderte den Austausch von Fachwissen in verschiedenen Wissenschaften zwischen Iran und Südafrika und erklärte, dass die beiden Länder dabei helfen würden, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen.



Er erinnerte daran, die Südafrikaner werden die Hilfe der Iraner in schwierigen Zeiten nie vergessen und stehen nun wachsam zur iranischen Nation.



Mazwi Khumalo bezog sich auf die 14. gemeinsame Wirtschaftskommission Iran-Südafrika in Teheran und sagte, bei jenem Treffen seien Lösungen für die Entwicklung der Zusammenarbeit erörtert worden.

9407