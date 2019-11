Das erste Schulungszentrum für humanitäre Minenräumung in Teheran eröffnet

Teheran (IRNA) - Das erste internationale Schulungzentrum für humanitäre Minenräumung wurde am Dienstag in Teheran in Anwesenheit des iranischen Verteidigungsministers Brigadegeneral Amir Hatami eingeweiht.

Das Zentrum wurde mit dem Ziel eingerichtet, Ausbildungen im Zusammenhang mit humanitären Minenräumungsmaßnahmen für Länder anzubieten, die noch immer mit dem Problem der Landminen und Sprengstoffe zu kämpfen haben, die aus Kriegszeiten stammen.



Das Zentrum organisiert Schulungsworkshops, Entdeckungsausrüstung, Personenschutz, eine Ausstellungshalle für improvisierte Sprengkörper (IED) usw.



Das Schulungszentrum bietet auch Unterkünfte sowie Einrichtungen für die Bereiche Soziales, Medizin und Flughafentransport. 9407