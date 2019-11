„Reza“ beim Asian Film Festival Barcelona als bester Film ausgezeichnet

Teheran (IRNA) - Der iranische Film „Reza“ von Regisseur Alireza Motamedis wurde am Sonntag in der offiziellen Sektion des 7. Asiatischen Filmfestivals Barcelona (AFFBCN) in der spanischen Stadt zum besten gekürt.

Der Film erzählt die Geschichte eines geschiedenen Mannes namens Reza, der versucht, sich nach einer Scheidung an seine Lebensumstände anzupassen.



25 asiatische Filme konkurrierten bei diesem Festival um den Preis des spanischen Festivals. 9407