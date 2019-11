Welche Verpflichtungen haben Sie eingehalten?

"Als Sie ihre Zeit verschwenden haben, hat der Iran einen Streitschlichtungsmechanismus eingeführt und abgeschlossen. Jetzt wenden wir die im Artikel 36 des Atomabkommens vorgesehenen Rechtsmittel an", erklärte Zarif per Twitter am Dienstag.

Die Außenminister der drei europäischen Länder Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die Hohe Vertreterin der Europäischen Union haben am Montag eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie die Bedeutung einer vollständigen und wirksamen Umsetzung des Abkommens von 2015 durch alle Parteien unterstrichen und den Iran aufforderten, keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Atomabkommen unvereinbar sind.

In dieser Erklärung heißt es auch, dass die europäischen Parteien zutiefst besorgt über den jüngsten Schritt des Iran waren, die Urananreicherung in der Fordo-Anlage wieder aufzunehmen, und forderten den Iran auf, seine Forschungsaktivitäten einzustellen.

