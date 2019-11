Filmfestivals in Italien und Schweiz: Iran im Wettbewerb

Der iranische Kurzfilm „Scallop“ von Ali Kargar wird um den Preis des italienischen Filmfestivals Fiorenzo Serra konkurrieren.



Mit einem poetischen und subtilen Blick verweist „Scallop“ auf das Austrocknen des Oberflächenwassers.



„The Hunt“ von Masoud Kazerouni wird an Momòhill Film Fair in der Schweiz teilnehmen. In diesem Film geht es um die Geschichte von 2 Schmugglern und einem Dieb von Fischernetzen.



Momòhill Film Fair ist ein neues Filmfestival in der Schweiz, das im Herbst 2018 gegründet wurde. Dessen erste Ausgabe findet vom 13. bis 16. November 2019 statt.

