Iranische Eisenbahn ist das fortschrittlichste Verkehrssystem in Westasien

Marc Gigon erklärte am Montag bei der 7. UIC NextStation-Konferenz 2019, dass diese Konferenz unter dem Motto "Ausbau neuer und moderner Bahnhöfe" in Zusammenarbeit vom internationalen Eisenbahnverband (UIC) zum ersten Mal in der iranischen Hauptstadt Teheran abgehalten wurde.

Die 7. UIC NextStation-Konferenz 2019 wurde bereits in Länder wie Italien, Frankreich, Belgien, Russland, Marokko und Spanien abgehalten.

Er fügte hinzu, auf dieser Konferenz seien 400 Teilnehmer aus 20 Ländern der Welt präsent und das wichtigste Ziel dieser Konferenz bestehe darin, die Botschaft des Iran der Welt zu übermitteln.

Er wies darauf hin, dass die Entwicklung des Schienenverkehrs eine der obersten Prioritäten der iranischen Regierung sei.

9478