Iranischer Schützer qualifiziert sich für Olympische Spiele 2020 in Tokio

Im Finale der Kategorie von frei Gewehr drei Positionen der Männer gewann er als einziger iranischer Schützer das 5. Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

In dieser Kategorie belegten Athleten aus Südkorea, China und Indien die Plätze eins bis drei.

Einige andere iranische Schützen und Schützerinnen haben bereits das Ticket für Olympische Spiele 2020 gewonnen: Najmeh Khedmati und Armina Sadeqiyan in der Luftgewehr-Kategorie, Hanieh Rostamian in der Luftpistole-Kategorie und Fatemeh Karamzadeh in der Kategorie von frei Gewehr drei Positionen.

