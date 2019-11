Iranische Animation „Mr. Deer“ gewinnt 2 internationale Preise

Diese 20-minütge Animation gewann den Preis für den besten Kurzfilm bei der 10. Ausgabe des London Iranian Film Festival.

"Mr. Deer" gewann auch den Sonderpreis des Banjaluka International Animated Film Festival in Bosnien und Herzegowina.

Diese Animation vom iranischen Regisseur wird am Religion Today Filmfestival in Italien, das vom 9. bis 17. November in der Stadt Trento stattfindet, sowie am Black Nights Film Festival (PÖFF) in Estland teilnehmen. Sie wird auch beim London International Animation Festival 2019 zeigen. Dieses Filmfestival ist das größte und wichtigste Animationsfilmfestival in Großbritannien.

