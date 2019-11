Das Festival fand vom 6. bis 9. November in Ashland, Wisconsin, mit der Teilnahme von 40 Filmen statt.



„Animal“ von Bahram Ark und Bahman Ark, „Birthday Night“ von Omid Shams, „Vars“ Javad Vatani, „Elephantbird“ von Mahsoud Soheili und „Jalil and Kahlil“ Roholla Akbari konkurrieren um die Preise in der Kategorie Dokumentarfilme.

