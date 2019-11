Iran wird um Mitternacht UF6-Gas in Zentrifugen einleiten

„Wir werden heute Abend um 12 Uhr praktisch Gas in die Zentrifugen einspritzen, und es wird einige Stunden dauern, bis sich der Prozess stabilisiert wird. Am Samstag, wenn die IAEO-Inspektoren die Einrichtung wieder besuchen werden, werden wir in einer Phase sein, in der unsere Anreicherung bei 4,5% liegen wird“, sagte Kamalvandi am Mittwoch in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen.

Gestern kündigte der iranische Präsident Hassan Rohani bei einer lokalen Zeremonie den vierten Schritt zur Reduzierung der Verpflichtungen des Iran im Rahmen des Atomabkommens.

