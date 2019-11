Atomabkommen: Zarif fordert Europäer nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif empfahl den Europäern in einer am Dienstag veröffentlichten Botschaft, sich an Atomabkommen zu halten.

Die Erklärungen des Leiters der Persischen Diplomatie folgen auf die Ankündigung von Präsident Hassan Rohani, dass der Iran ab heute Urangas in die Zentrifugen der Fordow-Anreicherungsanlage einzuleiten, damit er den vierten Schritt zur Reduzierung seiner Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zu unternehmen.



Er erinnerte auch daran, dass Teherans Maßnahmen umkehrbar sind, wenn die drei europäischen Unterzeichner des Atomabkommens ihren Verpflichtungen aus dem 2015 unterzeichneten Atomdeal nachkommen.