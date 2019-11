Präsident Rouhani wird Details für 4. Schritt bekannt geben

Ali Rabiei erklärte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz: "Die dritte Frist von zwei Monaten, die Iran den Europäern gegeben hatte, zu ihren Verpflichtungen zurückzukehren, endet in zwei Tagen und Präsident Rouhani gibt in kürze die Einzelheiten des nächsten Schritts bekannt".

Auf einer Frage über die Briefe von Präsident Rouhani an die Könige von Bahrain und Saudi-Arabien antwortete er: "Die Islamische Republik Iran strebt immer nach Frieden und Stabilität in der Region und aus demselben Grund hat Präsident Hassan Rouhani zwei Briefe an die Könige von Bahrain und Saudi-Arabien geschickt".

Rabiei sagte, der Iran habe wiederholt angekündigt, dass die Region eine kollektive Zusammenarbeit für den Frieden benötige.

Iranischer Regierungssprecher stellte fest, die Drücke der USA sollten keine Kluft zwischen Nachbarn schaffen, die kulturellen und religiösen Gemeinsamkeiten haben.

