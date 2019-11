Ergotherapie: Iran steht auf Platz 3 der Welt

Teheran, IRNA – Der stellvertretende Mitarbeiter für Forschung der Universität für Rehabilitationswissenschaften von Teheran verwies auf die Position Irans bei Ergotherapie in der Welt und erklärte, dass das Land nach den USA und Kanada weltweit an dritter Stelle in diesem Bereich stehe.

Dr. Ebrahim Pishyare erklärte am Montag, die Ergotherapie-Spezialität im Iran sei eine der mächtigsten Disziplinen im Nahen Osten, und die Länder wie Kuwait und Jordanien genießen die in diesem Bereich erzielten Erfahrungen des Landes. "Einige Nachbarländer, darunter Bahrain und Aserbaidschan, baten auch unser Land um ein Workshop in diesem Bereich", fügte er hinzu. Iranischen Forschern ist es gelungen, ein umfassendes Schulungspaket für die Behandlung von Kindern mit Zerebralparese einheimisch zu erstellen, und der Iran hat dies als fünftes Land der Welt erreicht. 9478