In einer Rede bei einer lokalen Zeremonie in der Stadt Bojnourd im Nordosten des Iran stellte Khatami fest, dass die iranische Regierung, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie sowie die Gesundheits- und Gesundheitserziehung des Iran dem Thema Cybersicherheit mehr Aufmerksamkeit schenken.



„Heute haben wir zweitausend Absolventen in fünf Bereichen der Zivilverteidigung, unsere Studenten haben mehr als 700 Masterarbeiten geschrieben“, betonte er.

9407