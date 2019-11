Präsident Rohani: 13. Aban erinnert an Unabhängigkeit der iranischen Nation

Er fügte hinzu: „Andererseits wird dieser Tag als Tag des Kampfes gegen den globalen Imperialismus bezeichnet, um die Wachsamkeit der Generationen gegenüber der langen Geschichte des Widerstands der iranischen Nation und dem Kampf gegen die Verschwörungen und Verschwörungen der Feinde zu verstärken“.



"Am 4. November 1964 befahl Amerika direkt dem Schah-Regime, Imam Khomeini ins Exil zu schicken, weil er eine leidenschaftliche Rede gegen die Kapitulation gehalten hatte. Deshalb war 13. Aban von Anfang an eine antiamerikanische Bewegung“, sagte Rohani weiter.



Er fügte hinzu: „Nach dem 4. November 1964 mischte sich Amerika am 4. November 1978 in die inneren Angelegenheiten des Iran und in die Bewegung der Islamischen Revolution ein. Aufgrund dieser Einmischung waren die Studenten Anhänger des Imams Linie besorgt über die Wiederholung der amerikanischen Verschwörungen und 19. August 1953 Putsch“.



Der US-Präsident erklärte, dass die USA am 4. November erneut in die Angelegenheiten im Iran einmischten. „Am 4. November 2018 verhängten die USA die strengsten Sanktionen der Geschichte gegen die iranische Nation, aber sie werden auch bei dieser Verschwörung scheitern“.



„Jetzt haben die Amerikaner klar verstanden, dass Sanktionen nicht zu derem Sieg führen werden“, sagte Irans Staatschef abschließend.



13. von Aban (4. November) im Iran wird als nationaler Tag zum Kampf gegen Weltimperialismus und auch Schülertag gefeiert.



Der nationale Tag zum Kampf gegen Weltimperialismus (auch Schülertag) geht auf die Einnahme der US-Botschaft in Teheran (US-Spionagenestes) im Jahr 1979 zurück, indem die iranischer Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt hatten. Am selben Tag im Jahr 1978 wurden eine Gruppe von Schüler und Studenten, die protestiert haben, von den Sicherheitskräften der Herrscherdynastie der persischen Schahs (Dynastie der Pahlavi) getötet worden.

