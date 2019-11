DOK Leipzig: Goldene Taube für iranischen Film „Am I a Wolf?“

Das DOK Leipzig zählt zu den größten Dokumentarfilmfestivals in Europa. Die 62. Ausgabe des Filmfestes hatte am 28. Oktober begonnen und endet am Sonntag. Insgesamt standen 310 Filme aus 63 Ländern auf dem Programm.



Zuvor wurde diese 8-minütige Animation bei verschiedenen internationalen Filmfestivals ausgezeichnet, darunter 22th International Media Art Festival (Japan), Golden Kuker International Animation Festival (Bulgarien), Tripolis International Film Festival (Libanon) und Insomnia Film Festival (Russland).

