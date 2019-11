Yousefi (130 kg) gewann die Goldmedaille im Finale dieser Wettbewerbe, die am Samstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfanden.



Zuvor gewann auch der iranische Kämpfer Meysam Delkhani in der Gewichtsklasse 63 kg eine weitere Goldmedaille im Finale dieses Turniers, das am Samstagabend stattfand.

Die iranische Nationalmannschaft im Freistilringen wurde außerdem Vizemeister der U23-Weltmeisterschaft, die vom 28. bis 30. Oktober in Ungarn ausgetragen wurde.

