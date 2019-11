Bandar Abbas und Sanandaj in das globale UNESCO Creative Cities Network aufgenommen

Die südliche Hafenstadt Bandar Abbas, die Hauptstadt der Provinz Hormozgon, wurde als Stadt des „Handwerks und der Volkskunst“ ausgewählt, während Sanandaj, die Hauptstadt der westlichen Provinz Kordestan, als Stadt der „Musik“ ausgewählt wurde.

Handwerke aus Bandar Abbas



Zuvor waren zwei andere iranische Städte, nämlich Esfahan und Rasht, in die prestigeträchtige Liste für „Kunsthandwerk“ und „Gastronomie“ aufgenommen worden.

Hojatollah Ayoubi, Generalsekretär der iranischen Nationalkommission für UNESCO, teilte mit, dass dieses Ereignis die Möglichkeit bietet, die iranischen Städte die Erfahrung der anderen Länder zu nutzen und ihr Reichtum der Welt vorzustellen.



Ihm zufolge trägt der UNESCO-Beitritt der iranischen Städte zum Tourismus-Boom im Iran bei.

Daf-Festival in Sanandaj



Zum Weltstädte-Tag, der am 31. Oktober gefeiert wird, hat UNESCO insgesamt 66 neue Mitglieder in ihr Creative Cities Network aufgenommen, um die Erfahrungen, Strategien, Ideen und modellhafte Praxis im Bereich zeitgenössischer Kunst und Kultur, einschließlich der Kulturwirtschaft, auszutauschen. Die Mitglieder des Netzwerks sind Exzellenz-Zentren in einem der sieben Bereiche Film, Musik, Design, Gastronomie, Medienkunst, Handwerk oder Literatur.



