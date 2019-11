Deutschland und Indien haben in einer gemeinsamen Erklärung am Ende von Merkels Besuch in Neu-Delhi das Atomabkommen 2015 unterstützt.



Die beiden Seiten betonten, dass Fragen im Zusammenhang mit dem Atomabkommen friedlich und durch politische Verhandlungen und vertrauensbildende Maßnahmen sowie durch Bemühungen, die vorhandenen Spannungen abzubauen, gelöst werden sollten.



Die deutsche Bundeskanzlerin besuchte Neu-Delhi am Donnerstag und Freitag an der Spitze einer Delegation.



9407