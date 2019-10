Teheran (IRNA) - Bei der 92. Oscar-Verleihung am 9. Februar 2020 treten drei iranische Filme in der Kategorien „bester Kurzfilm“, „bester Dokumentarfilm“ und „Animation“ an.

Die 120-minütige Animation „The Last Fiction“ von Ashkan Rahgozar, der Kurzfilm „Tattoo“ von Farhad Delaram und der Dokumentarfilm „Finding Farideh“ von Azadeh Mousavi und Kourosh Ataei wetteifern um den Oscar.



Die 92. Ausgabe der Veranstaltung findet am 9. Februar 2020 in den USA statt. 9407