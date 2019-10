Die Irakische und libanesische Behörden sollten wissen, dass Beseitigung der Unsicherheit oberste Priorität sei

"Der größte Schaden, den die Feinde einem Land zufügen können, besteht darin, seine Sicherheit zu gefährden. Wie die Maßnahmen, die einige Länder der Region getan haben", sagte Ayatollah Khamenei bei der gemeinsamen Abschlussfeier für Studenten der Khatam al-Anbia Luftverteidigungsakademie in Teheran am Mittwoch.

"Die USA und westliche Geheimdienste, die von reaktionären Ländern der Welt unterstützt werden, sorgen für die weltweite Instabilität. Dies ist der schlimmste Feind und der gefährlichste Hass gegen eine Nation.", fügte Ayatollah Khamenei hinzu.

"Die feindlichen Verschwörungen gegen die iranische Nation wurden- Gott sei Dank - durch die rechtzeitige Anwesenheit der Menschen neutralisiert", betonte er.

Er wies auf die Unterschiede zwischen den Armeen der arroganten Mächte und der Armee der Islamischen Republik hin und sagte: "Die Hauptverantwortung der Armeen der arroganten Mächte besteht darin, in andere Länder einzudringen".

Unter Hinweis auf die Verbrechen, die die Armeen des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und der Vereinigten Staaten in den letzten 100 Jahren auf der indischen Halbinsel, in Ost- und Westasien sowie in Nord- und Zentralafrika begangen haben, erklärte er, dass das Hauptproblem dieser Armeen die Tatsache sei, dass sie auf arroganten Regimen beruhen. Deshalb betont der Iran, dass die Armee der Islamischen Republik Iran den Richtlinien des Heiligen Koran und des Islam folgen sollte.

Der Oberste Führer sagte: "Die Armee hat in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt, um die Widerstandsfront zu unterstützen".

Er beschrieb Veränderungen in Organisation, operativer Taktik, Denken und Kultur als weitere herausragende Merkmale der Armee der Islamischen Republik und sprach dann über die zukünftigen Aufgaben der Streitkräfte, einschließlich des Militärs.

Khamenei erklärte: "Wir sollen dem Feind nicht vertrauen und nicht für einen Moment die Aktionen des Feindes ignorieren und wir müssen bereit sein, er zu beseitigen".

Darüber hinaus wies er als konkretes Beispiel auf die aufeinanderfolgenden Niederlagen des zionistischen Regimes gegen die Jugend der libanesischen Hisbollah in den 33-, 22- und 7-tägigen Kriegen hin und sagte weiter, das Scheitern der Arroganz in der westasiatischen Region sei trotz der exorbitanten Kosten ein weiteres Beispiel für göttliche Verheißungen.

"Die Marschen der Rückkehr in Gaza wird zur Rückkehr der Palästinenser in ihre Heimat führen", stellte Azatollah Khamenei fest.

