Iranerin qualifiziert sich für Paralympischen Spiele 2020 in Tokio

Zanjan, IRNA - Die iranische Schützerin, Roghayeh Shojaei, gewann das Ticket für die Paralympischen Spiele in Tokio 2020, nachdem sie bei 2019 World Para Shooting Championships in Italien den fünften Platz in der R2 - Luftgewehr erreichte.

Roghayeh Shojaei hat zuvor bei World Shooting Para Sport World Cup Al Ain 2019 eine Bronzemedaille gewonnen. Sie holte auch die Goldmedaille in R2 - 10m Luftgewehr bei paraasiatischen Spielen 2018 in Jakarta. 9478