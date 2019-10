Irans Außenminister Zarif landet in Doha

Teheran, IRNA - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif traf am Montag in Doha ein, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran Mohammad Javad Zarif ist vor wenigen Minuten in der Hauptstadt von Katar, Doha, eingetroffen, um an der "Regionalversammlung der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)" teilzunehmen. Laut dem Sprecher des Außenministeriums Abbas Mousavi wird Zarif in seinen Reden über die regionalen Themen und aktuellen Entwicklungen am Persischen Golf diskutieren und Positionen zur Islamischen Republik Iran erläutern. Zarif reiste auch in der letzten Woche nach Baku, am 18.Treffen der Blockfreien Staaten (NAM) teilzunehmen. 9478