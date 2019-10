U.S. News: 31 iranische Universitäten unter den besten der Welt

Laut dem Bericht des iranischen Instituts für Informationswissenschaften und -technologien gemäß der 2020-Version der U.S. News & World Report gehören 31 iranische Universitäten zu den besten der Welt.



University of Tehran, Sharif University of Technology, Tehran University of Medical Sciences, Amirkabir University of Technology, Tarbiat Modares University, Ferdowsi University of Mashhad, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Iran University of Science and Technology, Isfahan University of Technology, Shiraz University of Technology, University of Tabriz, Islamic Azad University, Babol Noshirvani University of Technology, Mashhad University of Medical Sciences, University of Kashan, Yasuj University, Yazd University, University of Guilan, Tabriz University of Medical Sciences, Sahand University of Technology, Razi University, Shahid Bahonar University of Kerman, Bu-Ali Sina University, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Urmia University und University of Mazandaran zählen zu den besten Universitäten der Welt.

