10 neue Staudämme werden im Iran eröffnet

Durch den Betrieb dieser Dämme werden im Industriebereich acht Millionen Kubikmeter Wasser, in der Landwirtschaft 696 Millionen Kubikmeter und im Trinkwasserbereich 41 Millionen Kubikmeter Wasser liefern. Die Projekte versorgen auch 9 Städte Irans mit der Bevölkerung von eine Million 600 Tausend mit Trinkwasser.

In diesem Zeitraum werden auch 227 Projekten im Wert von 7,859 US-Dollar in 31 Provinzen des Landes in Bertieb nehmen. Die durchschnittliche Investition in jeder Provinz beträgt 2,369 US-Dollar.

