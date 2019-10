Zehn Iraner für Astrid-Lindgren-Preis nominiert

Die Liste der iranischen Nominierten lautet wie folgt:



1. Kinderbuchrat



2. Farhad Hassanzadeh (Schriftsteller)



3. Mahdi Hajvani (Leseförderer)



4. Jamshid Khanian (Schriftsteller)



5. Iranische Fahrbibliotheken



6. Houshang Moradi Kermani (Schriftsteller)



7. Projekt „Read with me“



8. Farshid Shafie (Illustrator)



9. Mohammad Reza Shams (Schriftsteller)



10. Ali Asghar Seyyed Abadi (Leseförderer)



Laut der offiziellen Website der Veranstaltung wurden die Werke von Astrid Lindgren in mehr als 90 Sprachen übersetzt.



Der Preis wurde 2002 vom schwedischen Nationalrat für kulturelle Angelegenheiten zum Gedenken an die Schriftstellerin Astrid Lindgren und zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur aus der ganzen Welt ins Leben gerufen.



Laut offizieller Website wurden 237 Vertreter aus 68 Ländern für die Auszeichnung nominiert.



Es ist erwähnenswert, dass 46% der Nominierten Frauen, 41% Männer und 13% Organisationen sind.

