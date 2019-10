Iran beobachtet die Entwicklungen im Irak genau

Er sagte in einer Erklärung am späten Samstag, dass die Islamische Republik Iran die Forderungen und Wünsche des irakischen Volkes unterstützt, die in Erklärungen der religiösen Autorität sowie von Premierminister Adel Abdul Mahdi klar bekräftigt wurden.



Er betonte abschließend, dass die Islamische Republik Iran seit der Gründung des neuen Irak die Regierung und das irakische Volk stets unterstützt und unter sensiblen Umständen ihre Kapazitäten dem Nachbarn, Freund und Bruder, dem Irak, zur Verfügung gestellt habe.

