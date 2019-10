Weltnaturerbe-Experten besuchen „Uraman“ im Westiran

Hooshang Bazvand sagte in einem Gespräch mit IRNA, dass die Datei zur Aufnahme von Uraman in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes vor kurzem der UN-Kulturbehörde vorgelegt wurde.



Bazvand erklärte, dass UNESCO dem Fall Uraman bereits zugestimmt habe.



Der Provinzgouverneur wies darauf hin, dass der Tourismus eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der westlichen Provinz spielen könne. Er fügte hinzu, dass die Region Uraman eine unberührte Naturregion mit vielen schönen Landschaften ist, die der Tourismusindustrie in der westlichen Provinz helfen können.



Die Entwicklung der Tourismusbranche könne wiederum den Weg für die wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Provinz ebnen, sagte er abschließend.

Uraman oder Huraman, wie es in der kurdischen Sprache heißt, ist ein weites Gebiet, das den gesamten Süden der Provinz Kurdistan im Westen des Iran umfasst. Es hat ein sehr schönes und angenehmes Wetter. Die Gegend ist aufgrund ihres bergigen Geländes reich an Touristenattraktionen und natürlichen Faszinationen.

