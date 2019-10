Iraner Majid Kakush aus der Stadt Teheran besiegte im Finale seinen Rivale mit 132 Punkten und belegte den Meistertitel.

Die Bogenschießen-Asienmeisterschaften (W1) fanden vom 21. bis 25. Oktober 2019 in Thailand statt. An diesen Wettbewerben nahmen sechs iranische Vertreter und Vertreterinnen teil, um die paraolympische Quote für Tokio zu gewinnen.

