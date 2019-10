NAM-Gipfeltreffen: Rouhani auf dem Weg nach Baku

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident Hassan Rohani verließ Teheran am Donnerstagmorgen in der Hauptstadt der Republik Aserbaidschan, um am 18. Gipfeltreffen der Bewegung der blockfreien Staaten teilzunehmen.

Aserbaidschan wird in den Jahren 2019-2022 den Vorsitz der Organisation innehaben.



Außenminister Mohammad Javad Zarif, der einen Tag zuvor zu einem Ministertreffen nach Baku gekommen war, wird Rohani auf dem Gipfel begleiten.



