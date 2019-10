Iran wird neue Generationen von Zentrifugen in Betrieb nehmen

Zuvor sagte der iranische Präsident Hassan Rohani, dass Teheran in Kürze die neueste Generation der IR-9-Zentrifugen auf den Markt bringen werde.



In einem Interview mit IRNA stellte Zarean fest, dass im vergangenen Jahr 1397 nach dem iranischen Kalender (vom 21. März 2018 bis zum 20. März 2019) das Produktionsvolumen von Uranrohstoffen - Gelber Kuchen - im Iran 30 Tonnen erreichte.



Am Montag kündigte der iranische Außenminister Abbas Mousavi an, dass Teheran bereit sei, die vierte Stufe zu beginnen, um seine Verpflichtungen aus dem JCPOA zu reduzieren.

