Waren aus Provinz Golestan auf 4 Kontinenten der Welt exportiert

Hossein Tolouiyan erklärte am Mittwoch, in diesem iranischen Kalenderjahr wurden 257 Tausend Tonnen Waren im Wert von 74.5 Millionen Dollar aus dieser nördlichen Provinz in 31 Länder der Welt, darunter Tunesien, Ghana, Argentinien, Malaysia, Kuwait, Brasilien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Malaysia, Syrien, Serbien und Tadschikistan, geliefert.

Die Produkte wie Milchprodukte, Lebensmittel, Stahl, Zement und Tierfutter usw. gehören zu den aus der Provinz Golestan exportierten Gütern.

Die Provinz Golestan im Norden des Iran grenzt an Turkmenistan und die benachbarten Provinzen Mazandaran, Semnan und Nord-Khorasan.

9478