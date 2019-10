Iran und Oman betonen die Stärkung der Beziehungen im Bereich Tourismus

Bei diesem Treffen, das in Anwesenheit vom iranischen Botschafter in Oman stattfand, betonten die beiden Seiten die Notwendigkeit, die beiderseitigen Beziehungen in verschiedenen Bereichen wie Tourismus, Gesundheitstourismus, kulturelles Erbe und Handwerk zu stärken.

Die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden ebenfalls bei diesem Treffen erörtert.

Ali Asghar Mounesan reiste am Montag auf Einladung seines omanischen Amtskollegen nach Oman, um die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und Oman im Bereich Gesundheitstourismus und Handwerk weiter zu entwickeln.

