Zahlreiche ausländische Touristen besuchen Shushtar-Denkmäler

Er erklärte am Mittwoch, die meisten Touristen kamen aus Frankreich, Großbritannien, Amerika, China, Italien und Brasilien.

"In dieser Zeit besuchten auch mehr als viertausend einheimische Touristen die historischen Denkmäler dieser wertvollen Stadt in der Provinz Khuzestan", sagte er weiter.

Ali Mohammad Chaharmahali fügte hinzu, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommene Wassermühle und Wasserfällen, das Schloss von Salasel und die historische Afzal-Karawanserei in dieser Stadt waren die beliebtesten Haputziele für in- und ausländische Touristen.

Insgesamt haben seit Anfang dieses iranischen Kalanderjahres mehr als 60 Tausend Touristen diese Stadt besucht.

Historische Wasserbauwerke in der iranischen Stadt Shushtar wurden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

