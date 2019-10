Irans Provinz Markazi exportiert 2 Millionen Dollar wissensbasierte Produkte

In einem Gespräch mit IRNA erklärte Mohammad Rafiei am Mittwoch, 40% der wissensbasierten Unternehmen seien in der Stadt Saveh tätig und diese Stadt verfüge über eine hohe Kapazität zur Entwicklung wissensbasierter Unternehmen.

Er betonte, dass das Hauptziel des Wissenschafts- und Technologieparks darin bestehe, die Kommerzialisierung von Ideen voranzutreiben.

"Der Wissenschafts- und Technologieparks der Provinz Markazi verwendet alle Kapazitäten, um die wissensbasierten Unternehmen, Startups und Geschäftsideen zu unterstützen", stellte er fest.

