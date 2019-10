„Rona, Azim’s Mother“ beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Der Film wird an zwei Wettbewerbsabschnitten des Festivals teilnehmen, um um die Preise von „Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg“ und „Talent Award Mannheim-Heidelberg“ zu wetteifern.



Der Film wird am 14., 15. und 18. November in Mannheim und am 15. und 16. November in Heidelberg in Anwesenheit des Regisseurs Jamshid Mahmoudi gezeigt.



Bei „Rona, Azim’s Mother“ handelt es sich um Azim (Mohsen Tanabandeh), einen afghanischen Flüchtling, der mit seiner Familie in Teheran lebt und arbeitet.

9407