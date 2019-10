Iranische Athletin gewinnt Gold bei Wushu-WM

Bei einem Wettbewerb in der Gewichtsklasse bis 65 kg besiegte Mansurian ihre Gegnerin aus der Türkei und holte die vierte Goldmedaille für die iranische Nationalmannschaft.



Gestern besiegte die Weltmeisterin Shahrbanu Mansurian im Endduell der Gewichtsklasse bis 70 kg die brasilianische Rivalin Christian Oliveiro und holte die erste Goldmedaille für die iranische Nationalmannschaft.



Außerdem besiegte Maryam Hashemi (75 kg) ihre indische Gegnerin und gewann die zweite Goldmedaille.



Der Iraner Mohammad Ali Mujiri erhielt am Dienstag eine Goldmedaille in Taolu-Disziplin.

