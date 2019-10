Reza Tavakoli Moghadam, Professor an der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Teheran und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, wird zum Ritter des Ordens der Akademischen Palmen ernannt.



Dieser Orden des französischen Bildungsministeriums wird an Personen vergeben, die sich in besonderem Masse um die Bildung verdient gemacht.



Der Orden der Akademischen Palmen geht auf einen Ehrentitel mit dem Namen „Akademieoffizier“ zurück.

