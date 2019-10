Irans Film „As I Lay Dying“ nimmt an 2 internationalen Filmfestivals teil

Dieser Film nimmt am 34. internationalen Filmfestival São Paulo(bekannt auch als Mostra) in Brazilien, das als eines der prestigeträchtigsten südamerikanischen Festivals vom 17. bis 30. Oktober stattfindet, teil.

Der 73-minütige Film "As I Lay Dying" wird den Iran in der Wettbewerbssektion vom Efebocorto Film Festival in Italien vertreten, um mit 6 weiteren Filmen aus Frankreich, Deutschland, Japan, Belgien, Schweiz und Polen gegeneinander anzutreten.

Das intenationale Filmfestival von Efebocorto wird vom 13. bis 19. Oktober 2019 in der italienischen Stadt Palermo abgehalten.

"As I Lay Dying" hat zuvor an den verschiedenen internationalen Filmfestivals, darunter das Internationale Filmfestival von Venedig, das Chicago International Film Festival, das International Film Festival von Kerala in Indien und das Shanghai International Film Festival, teilgenommen.

