Sabalan-Honig in Anrainerstaaten am Persischen Golf exportiert

Der Vorsitzende der Ardebil-Gewerkschaft für Honig und Milchprodukte sagte, dass der Ardebil-Honig in der Fachausstellung in Arbil, Irak, in Bezug auf die Qualität der ersten unter den Produkten anderer Länder.



Ardabil im Nordwesten Iran ist aufgrund der geografischen Lage und der Klimasituation eines der bedeutendsten Zentren für die Produktion und den Vertrieb von Honig im Land.



Fardin Safavi teilte mit, dass jährlich 70.000 Tonnen Honig im ganzen Land erzeugt und auf dem Markt kommt. Die Provinz produziert 6.200 Tonnen Honig pro Jahr, was ein Fünftel der Gesamtproduktion des Landes ausmacht.



Ihm zufolge ist Ardabil derzeit der drittgrößte Honigproduzent des Landes.

9407