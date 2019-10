Iraner bekommt Gold bei der Wushu-Weltmeisterschaft 2019 in China

Bei der 15. Ausgabe der Wushu-Weltmeisterschaft belegte der 18-Jähriger Spieler aus dem Iran Mohammad Ali Mojiri mit 9.63 Punkten in der Talo-Kategorie den ersten Platz und wurde Meister.

Die Teams von China mit 9.62 Punkten und Südkorea mit 9.61 Punkten rangierten auch an zweiter und dritter Stelle.

Doe Iranerinnen Maryam Hashemi (-75 kg) und Shahrbanu Mansurian (-70 kg) gewannen auch am Montag Goldmedaillen beim WM-Finale in China.

Die Vertreterinnen aus 102 Ländern nehmen an der am 19. Oktober in Shanghai eröffneten Meisterschaft teil.

